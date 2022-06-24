新北恩恩事件延燒，恩恩爸更從音檔中發現消防局提供的血氧值紀錄有遺漏，盼侯市府提供紀錄，民進黨發言人黃彩玲今表示，沒想到侯市長不是不回應，就是由侯市府的消防局發聲明「誣賴」血氧值80是恩恩媽提供，侯市府騙人成精還硬凹，令人髮指。

黃彩玲指出，恩恩爸認為恩恩送醫時的血氧濃度，與送醫延誤有關鍵關聯，他從錄音檔中聽到恩恩的血氧值80，可從消防局提供的救護紀錄表卻未見記載，希望侯市府的消防局說明清楚。

她說，結果消防局公然說謊，「救護同仁測不到，血氧80是家屬提供」的說法遭恩恩爸反駁，恩爸強調家裡不只沒有血氧機，妻子更未說過這句話。

黃彩玲強調，真心希望侯市長、侯市府別把說謊當日常，立刻提供救護車錄影畫面，以釐清真相。

黃彩玲表示，侯市府已經「推拖拉27天」，恩恩爸提的「7大疑點與3訴求」也始終得不到侯市長正面回應，侯市長嘴上說扛責、實際沒作為，不敢啟動行政調查，也不敢公布內部檢討報告；相反地，連瑕疵都還沒調查，就搬法條推託，甚至老早把關鍵音檔移送檢調，讓侯市長、侯市府、以及該為民喉舌的新北國民黨議員，可以一聽到「恩恩」兩個字就推給司法當搪塞藉口。

她說，如今連提供救護紀錄都要說謊，誣賴給家屬，奉勸侯市長，別再沈溺形象經營、繼續硬凹，否則恩恩親屬的痛難以撫平，新北市民也更難分辨「真假友宜」了。