國道一號台中大雅段今天早上發生追撞車禍，車流一度回堵近6公里。（取自記者爆料網）

國道一號台中大雅段南下路段，今天早上8時許發生3車追撞、2人受傷的事故，其中1輛轎車的車體肢離破碎，造成國道一號車流一度回堵近6公里，目前事故已排除，肇事原因由國道警方調查釐清中。

台中市消防局指出，今天早上8時接獲報案，國道一號大雅173.5公里南下路段，發生車輛追撞的事故有傷者需要救援，立馬派遣神岡、豐原及后里分隊，出動各式消防車5輛、救護車3輛，消防人員21名等，由神岡分隊長曾銘祥帶隊前往搶救。

消防局表示，消防隊員到場現場發現3輛自小客車毀損，其中1輛撞上內側護欄車體嚴重受損重，68歲的女子胸痛，由神岡消防分隊救護車送往清泉醫院治療，另1名傷者由家屬陪同自行就醫。

警方指出，現場是3輛自小客車在國道發生車禍，其中1輛車翻覆，其餘車輛駕駛疑似受困，消防隊員搶救後已無人受困；現場只剩路肩可通行，車流回堵近6公里，目前已由國道警方排除恢復交通。肇事原因？正由警方調查釐清中。