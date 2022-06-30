施姓男子駕駛轎車，30日在桃園市桃園區會車意外翻覆。（翻攝照片）

施姓男子駕駛1輛轎車，30日中午在桃園市桃園區玉山街228號前會車，不慎開到矮圍牆上翻覆，所幸自己手腳擦傷，同車女兒沒有受傷。警方獲報前往處理，駕駛並未酒駕，警方則交管並將車輛調離。

警方表示，30日12時35分，施姓自小客駕駛行經桃園區玉山街228號前會車時，不慎撞擊路邊矮圍牆翻覆，駕駛手腳擦傷，同車女兒未受傷，警方獲報立即趕抵現場進行交通管制疏導並協助將翻覆的車輛調離，經實施酒測，施姓駕駛並未飲酒。警方呼籲，汽機車駕駛人會車時應注意路況並減速通過，以維護行車安全。