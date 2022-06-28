台中市大雅區雅環路二段和雅環一街口紅綠燈，裝設半年卻遲未通電使用？引起上雅里長張睿倉抨擊說，「典型裝飾品沒有運作」？交通局強調，紅綠燈於今年四月下旬完成號誌設施的施作，台電公司正辦理用電施工，已請台電公司盡快完成施作，以利交通局啟用該路口號誌。

大雅區上雅里長張睿倉說，交通號誌燈是人們日常生活中不可或缺的路口指引工具，它替我們控制車輛分流，並確保用路人行車安全，行人過馬路也能更放心。但位於「大雅區雅環路二段和雅環一街口」的紅綠燈卻沒有達到其應盡的目的，只是作為裝飾而沒有運作？

張睿倉表示，大雅區雅環路二段和雅環一街口，原本沒有交通號誌的設置，時常發生事故，他任職第一任里長時，很多民眾就反映此路口危險應設置紅綠燈的需要，爭取至今共6年時間，終於於今年初安裝完成，但過了半年，紅綠燈還是站在那？半年了一點作用都沒有？很多民眾都說淪為裝飾品嗎？

交通局強調，大雅區雅環路二段與雅環一街口紅綠燈，交通局已於今年4月下旬完成號誌設施施作，目前台電公司正辦理用電施工，已請台電公司盡快完成施作，以利交通局啟用該路口號誌運作。