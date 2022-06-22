台北市忠孝西路禁行機車長達40年，遭民團痛批不合時宜，7月9日發起「騎上忠孝西」行動表達抗議，如今曙光再現，北市府已著手委託民間專業顧問公司評估，雖然方案遲至年底才能出爐，但交通局長陳學台強調，自己的態度是討論「如何開放」而非「要不要開放」，會在任內有明確方向，也允諾未來將有全線機車試行可能。

台北市議會交通委員會上午舉行「機車道路平權」座談會，市議員李明賢秀數據指出，市府屢搬「公車多」作為不得開放的藉口，但公運處的統計卻顯示，公車數最多的是羅斯福路、其次是中華路，比班次才是忠孝西路最多，全日約5000多班，但也和羅斯福路、中華路數字相差不遠。

陳學台解釋，評估方向不單只考慮公車因素，且中華路和羅斯福路都有公車專用道來分流，他將委託研究單位，評估開放忠孝西騎機車後，會有多少機車車流進入，這些都要靠軟體模擬才有數據，「不是要不要開放，而是要怎麼開放。」

有關評估報告何時能出爐，北市交通管制工程處長劉瑞麟說，目前是壓12月底公布數據和改善策略，因為必須討論有多少車流進入忠孝西路、轉向車輛又會有多少，這些都要在蒐集相關資料後試算，遭李明賢質疑時間拖太久，應分季公布、挑戰，若拖到年底只是緩兵之計。

在場的台灣交通安全協會理事長陳宏益質疑，忠孝西路並非特別道路，機車路權不該被剝奪，應讓道路使用回歸正常、避免戒嚴法令，假使北市府以拖待變，「要等到7月9日搞到魚死網破嗎？」也要求市府同意開放可以機車現場試行，否則一切只是紙上談兵，更透露市長柯文哲態度也是同意開放。

市議員陳建銘質疑，交通局強調會朝忠孝西路開放機車通行前進，就不該延宕，若要拖到年底，難道是想拖到任期結束？陳學台強調，會在自己任內決定，也原先顧問公司說要等到明年才有報告，但他說不行，因此時間壓縮到今年底，現已辦理委外招標，當然也能以季檢討。

最後座談會主持人李明賢裁示，建議交通局採用機車團體意見，試辦忠孝西路機車通行，討論看看要在哪個時段，並連帶調整當地路標、號誌，選擇1週或2週來試辦，也方便顧問公司有實際通行數據可參考，並要求市府盡快給出試辦時程給大家知道。