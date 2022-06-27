桃園市復興區水蜜桃遠近馳名，現為「拉拉山」水蜜桃產期，盒裝產品已開放網路預訂，不過有民眾發現商品竟已售鑿，哀嘆「怎麼這麼快賣完」。對此農業局回應，早桃售完不過陸續還有中桃、晚桃會成熟，屆時會再補貨開放選購。

「今年拉拉山水蜜桃產量大減一半！」復興區公所指出，拉拉山水蜜桃約在3至4月間，期間氣候不穩，時常下起大雨，花朵被雨水打落無法結果，才導致產量大減。針對水蜜桃農損情形，已派員至現場勘查，依農損比例申請相對救助金，已向市府申請146萬5375元。

農業局表示，拉拉山水蜜桃除了在網路開放預訂外，目前有規畫3個實體展售點，包括府前廣場將展售至7月29日止；愛買商場桃園店將在7月9、10日及7月16、17日展售；遠東百貨桃園店1樓騎樓將於7月16、17日展售。

農業局另提及，每年5月進入盛產期間「媽媽桃」，盒裝有1萬6180斤、散裝1222斤，次級品400斤，合計共1萬7800斤，因受疫情影響，山區較少遊客，為此除了在復興區枕頭山商圈、拉拉山遊客服務中心銷售外，市府也媒合多個位於市區的實體銷售點，如桃園市府前廣場、愛買商場桃園店、台北希望廣場、家樂福等協助販售特色農產品。