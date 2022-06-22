橫跨台南運河的台17線臨安橋，交通尖峰時段每小時的汽、機車車流量高達4000多輛，但為發展運河觀光及橋梁老舊，經市府向中央爭取全額補助經費4.5億元改建，工期大約3年。台南市議員蔡淑惠22日總質詢時，關切臨安橋改建對周遭交通的衝擊；工務局長蘇金安答詢說，將先在兩側施作便橋，並於文平路、湖美街再搭建1座臨時便橋，疏導車流。

蔡淑惠指出，從前台南市長張燦鍙時代，為發展運河觀光遊船，即陸續針對橫跨運河的望月橋、承天橋、安億橋提高橋墩，如今臨安橋的改建，除了橋梁老舊之外，也有相同的目的。但臨安橋在上下班交通尖峰時段，每小時的車流輛高達4、5000輛，平均1分鐘有90輛車通行，一旦啟動改建工程，勢必造成安平區周遭的道路交通黑暗期，市府應未雨綢繆，有效規畫交通疏導。

工務局長蘇金安指出，臨安橋雖在交通尖峰期的車流量非常大，但不能因此不進行改建，為避免影響車流，會先在原有的橋梁兩側施作便橋，並在文平路及湖美街再搭建1座便橋。

工務局補充說，目前臨安橋尖峰時段平均每小時的車流量約為汽車1968 輛、機車2582輛，為降低施工期間的交通衝擊，將在現有橋梁兩側設置臨時通行的便橋，車道數配置與現況相同，僅部分車道寬度縮減，還規畫金華路及華平路作為替代道路疏導車流，進而分流臨安橋的車流，以紓緩臨安橋施工後的交通，降低道路負荷。

交通局也強調，臨安橋改建工程施作期間，將加強稽查施工單位是否落實執行交通維護計畫書，並著重道路交維警示設施、相關導引牌面設置、交管人員指揮等；此外，施工期間周邊的主要道路，包含中華西路、民生路、府前路等，都將納入交通局大台南智慧交通中心重點監控區域，除因應車流狀況即時調整號誌外，還將與警察局密切保持聯繫，視情況請警方協助疏導瓶頸路口，並透過大台南即時交通資訊網、路側CMS等管道推播路況資訊，降低壅塞程度。