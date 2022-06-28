台北市副市長黃珊珊參選年底台北市長態勢明朗，競選過程屢遭質疑行政不中立爭議，昨鬆口參選就會辭職。蔣萬安辦公室表示，「是否參選是黃副市長的決定」，民眾關心的是行政中立問題，不應該利用行政資源參與選舉活動。

蔣萬安競選辦公室議題小組召集人黃子哲則批評，黃珊珊參選已成定局，對是否請辭卻還在拖延，就是要擁行政資源參選，但新北市長侯友宜2018年參選時9個月前請辭新北市副市長，新竹副市長沈慧虹也將辭，黃珊珊怎能「姍姍不辭」。