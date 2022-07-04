國民黨桃園市長參選人張善政4日在臉書貼和國民黨籍議員林昭賢、龜山區議員參選人林明義2人的合體照，斥有心人藉媒體分化、置宗親於不義。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

林明義聲明。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

尚未請辭的新竹市長林智堅，昨在桃園市長鄭文燦帶領下到桃園跑攤搶攻林姓宗親票，國民黨籍議員林昭賢和龜山區議員參選人林明義出席引發「倒戈」說，2人發聲明駁斥遭斷章取義，張善政也在臉書貼和2人的合體照，強調「親親而仁民」出席宗親活動很正常，斥有心人藉媒體分化、置宗親於不義，甚至說出「令人不齒」的重話。張說雖然自己不姓林，但和林昭賢、林明義理念相同才一起攜手同行。

林智堅、鄭文燦昨合體參加桃園林姓宗親總會活動，國民黨龜山區議員參選人林明義受訪脫口說出：「我這一票或許會投給林智堅」引爆茶壺內風暴，林明義緊急發表聲明澄清是基於宗親和地主情誼出席接待，因不熟媒體生態而說出場面話，又被斷章取義與移花接木，矢口否認「倒戈」，強調必定支持黨籍提名的市長參選人張善政，無庸置疑。

「昭賢就是善政，明義也是善政！」居家隔離中的張善政也在臉書貼出和林昭賢、林明義的合照指出，出生的姓氏我們無法選擇，宗親就是宗親，每位參選人都需要宗親力量加持，「親親而仁民」，受邀出席宗親活動很正常，對遠來的客人表達善意，也是待客之道，但若有心人士借媒體刻意炒作、分化，為特定政治目的來撕裂族群，置宗親於不義，這樣如何以面對支持力挺的宗親？「真是令人不齒！」

張善政指出，第一時間議員林昭賢及參選人林明義都來電澄清，同時也透過管道公開發表聲明表達立場。謝謝他們，實在是辛苦了，雖然自己與林昭賢、林明義姓氏不同，但相同的理念讓他們站在一起攜手同行，謝謝他們的支持。

張善政說，自己已經、也會持續拜會桃園各宗親會尋求支持，懇請各宗親在年底選戰不分族群、不分黨派全力支持張善政，一同為桃園打拚，不再讓桃園空轉、虛耗，讓桃園成為產業升級、真正升格的智慧科技新都，絕不會讓鄉親、宗親們失望。