新竹市長林智堅中華大學碩士論文爭議未平，新竹科學園區管理局聲明擁有委託案智慧財產權，國民黨立委李貴敏直言，科管局如今知道著作權被侵害，就應該提告，怎麼沒有任何動作？尤其著作權告訴可是有時限的。如果不立即告訴，展開調查，難道想拖過時間，再托詞告訴期間已過而無法追究？還是想用時間冲淡大家的記憶？大事化小、小事化無？

李貴敏表示，如果林智堅的論文確實來自標案研究，其成果及智財權既然屬於國家，科管局豈能坐視屬於國家的智財權被侵佔？與其繼續浪費老百姓精力討論，告訴才能讓事實真相水落石出。無論如何，拜託科管局就不要再拖了，快提告吧。

她指出，拜託身兼民進黨發言人的中華大學董事長李妍慧，該案涉及教育及學術倫理，絕非私人事宜而可私相授受。全民都想知道取得中華大學學位的學生是否也有類似情形；更何況中華大學也不是李董事長私人所有，所以請不要再循私包庇，混淆視聽。

李貴敏痛批，學術單位最起碼要中立，鼓勵真相水落石出，以昭公信。真相都還沒有出來，董事長是支持什麼？支持抄襲？要林智堅衝衝衝？是衝什麼？還是對校方下調查的指導棋？實在是荒腔走板到極點。

她認為，園區管理局的標案居然成為林智堅的論文，何其荒唐？難怪外界會質疑是不是拿政府的錢去資助特定人的論文？老百姓的納稅錢可以這樣花嗎？如果林智堅寫論文真的需要經費，不該去爭取公費的獎學金嗎？一般年輕的研究生不都是一樣去做的嗎？為什麼碰到權貴就轉彎？這種制度對一般大眾公平嗎？國家預算還有多少被濫用？多少用在為權貴鑲金戴銀？

李貴敏強調，這真的不是林智堅一個人的問題，博碩士生的口試，論文內容當然是重點，需要指導教授按學術標準嚴格要求，今天這樣的事情發生，無疑會使國際對台灣的學歷、學術能力畫上一個大問號。如果這樣的行為可以被允許，學校也沒有採取行動，未來是不是大家寫論文都可以儘量抄襲了？