楊佩潔。（摘自臉書）

蔣偉文。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請包偉銘、蔣偉文、周宜霈、楊佩潔上節目，分享自己或是老公有哪些暖到心裡的貼心舉動。包偉銘說17、18歲時談戀愛，是他第一次也是最後一次幫女生買衛生棉。包偉銘表示17歲時就以「跑跑跑」一曲成名，其實當時他就偷偷瞞著唱片公司交女友，結果卻因為一貼心舉動意外惹火女友。

他表示18歲時，女友因為月經來不舒服，要他幫忙去買衛生棉，怕被認出的包偉銘只好戴起漁夫帽及口罩去買，店員來詢問需不需要服務時，找不到東西包偉銘只好說要買衛生棉，怕被認出的他還強調說是要幫阿姨買的，但仍不忘女友的交代，要店員幫忙找吸水力強的，店員聽到後趕緊挑好拿給他，包偉銘就帶著一大包衛生棉回去給女友。沒想到女友看到衛生棉後，不只傻眼還超生氣，罵他說：「你買坐月子用的幹嘛！」原來坐月子用的衛生棉雖然吸水強但很長，根本不適合一般女生外出使用，才會讓女友爆氣。

楊佩潔表示她與老公Super訂了很久的婚戒終於送到，收到當天她很開心戴著出門，準備上《一袋女王》節目時，秀秀手上的婚戒，老公貼心的開車送她到攝影棚後，還在車上等經紀人的楊佩潔想說為了防疫先幫雙手噴個酒精，又怕酒精噴到戒指，於是她就把婚戒先拿下放在腿上，噴完酒精後恰巧經紀人打電話來要她趕緊進棚，楊佩潔趕緊打開車門走進攝影棚，一直覺得怪怪的楊佩潔，到了要別上收音麥克風錄影時，看到雙手的她終於想起了婚戒，頓時心冷了一半，心想完了才剛到手就弄丟，趕緊傳訊息給老公問婚戒有沒有在車上。

兩個小時錄影結束後，楊佩潔趕緊衝出攝影棚，一看到老公就追問有沒有找到婚戒，只見她老公拿出三個疊戴的婚戒放在她手上，讓楊佩潔又驚又喜追問在哪找到的，老公回她說一開始翻找了整台車，卻發現不在車上，他只好在攝影棚旁的停車場裡，頂著高溫熱燙的地面，趴在地上查找每台車底，花了整整兩個小時，才把分散到三地的戒指全部找回來。而費盡心力找回戒指的老公，絲毫沒有不開心，還有點小自責的說：「我本來以為妳很謹慎，以後我會多幫妳注意」，讓準備挨一頓罵的楊佩潔頓時覺得老公也太貼心了。

蔣偉文說太太Lisa之前的工作是調酒師，而且是位不喜歡跟客人交際應酬的高冷調酒師，所以當初蔣偉文一開始要追她時可說是相當困難，每次想跟她講話或是搭訕總是被冷冷回應，後來蔣偉文觀察發現Lisa就算很忙的時候，仍不忘拿出相機拍下她雕的冰塊或她調的酒，讓蔣偉文確認她喜歡攝影，於是決定從攝影來開啟與Lisa的話題。

蔣偉文想到如果只用攝影話題來切入怕力道不夠，加上又觀察到Lisa自尊心很高，所以蔣偉文除了用攝影話題開頭，更拿出自己的相機展示，直接邀她來場一對一的攝影比賽，而且地點很特別，選在位於基隆的法國公墓，由於地點新奇，提議比賽更激起了她的求勝心，果然引起了Lisa興趣答應赴約，也成為兩人第一次約會的地點，雖然比賽結果蔣偉文慘敗，卻讓兩人進一步認識彼此。

開啟話題後，在每個地方都有美食地圖的蔣偉文，每次經過這些美食總不忘問Lisa要不要幫她帶一份，透過每次詢問要不要吃包子、蚵仔麵線等美食，蔣偉文慢慢的把Lisa對飲食的喜好記錄下來，把她不喜歡蚵仔、香菜都記得一清二楚，為了追得美人歸，蔣偉文更是每天凌晨4、5點去接剛下班的Lisa一起去吃早餐，終於追得美人歸。本集將6月22日(三)晚上10點衛視中文台播出。