奧斯卡影后安海瑟薇（Anne Hathaway）近來連日佩戴寶格麗（BVLGARI）珠寶走坎城紅毯，果然就傳出受邀擔任寶格麗代言人的好消息，品牌釋出她與好萊塢影歌雙棲女星千黛亞（Zendaya）合作的形象廣告《Unexpected Wonders》。此外寶格麗代言人韓國女團BLACKPINK成員LISA、印度女星Priyanka Chopra Jonas的形象照也同步登場，4位女神齊力詮釋寶格麗最新一季的珠寶，千姿百態、各領風騷。

寶格麗代言人安海瑟薇的形象廣告選在羅馬近郊拍攝，充滿義式風情。（BVLGARI提供）

安海瑟薇與「世上最性感女星」Zendaya合作的廣告短片，是在羅馬近郊山上的城堡拍攝，從城堡可俯看整個羅馬市的城市美景，在夕陽西下天際一片火紅彤雲的陪襯下，天空灑落一片神奇花雨，十分唯美浪漫，也呼應Unexpected Wonders（出乎意料的奇蹟）的廣告主題，永恆之城的壯麗景觀和義式宮殿的奢華品味，完美呼應她們身上華美的寶格麗珠寶。

寶格麗代言人Zendaya被譽為世上最性感女星，佩戴頂級珠寶詮釋Unexpected Wonders的廣告主題。（BVLGARI提供）

該形象廣告由奧斯卡金像獎得主Paolo Sorrentino執導，知名攝影師Dan Jackson與Chris Colls負責掌鏡，雙姝在廣告中佩戴寶格麗頂級珠寶，也詮釋Serpenti、B. zero1、Bulgari Bulgari與Divas’Dream等經典系列的珠寶與腕表，展現萬種風情。

韓國女團BLACKPINK成員LISA佩戴B.zero1和Divas’Dream，洋溢青春氣息。（BVLGARI提供）

同步釋出BLACKPINK成員LISA的形象照，則展現她個性叛逆的一面，LISA身穿黑白色系帥氣簡約的褲裝，佩戴B.zero1和Divas’Dream系列珠寶，充滿了活力，渾身洋溢青春氣息。明豔自信的印度女星Priyanka Chopra Jonas，則完美詮釋Serpenti靈蛇的神秘魅惑特質，舉足之間流露風姿綽約的性感。

寶格麗代言人印度女星Priyanka Chopra Jonas完美詮釋Serpenti靈蛇珠寶的神秘魅惑之美。（BVLGARI提供）

寶格麗B.ZERO 1系列玫瑰金三環戒指，約13萬7600元。（BVLGARI提供）

日前安海瑟薇走坎城紅毯，佩戴寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie地中海幻想藍寶石項鍊，主石是逾107克拉藍寶石。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1系列玫瑰金鑽石手環，約38萬2300元。（BVLGARI提供）