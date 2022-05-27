奧斯卡影后安海瑟薇（Anne Hathaway）近來連日佩戴寶格麗（BVLGARI）珠寶走坎城紅毯，果然就傳出受邀擔任寶格麗代言人的好消息，品牌釋出她與好萊塢影歌雙棲女星千黛亞（Zendaya）合作的形象廣告《Unexpected Wonders》。此外寶格麗代言人韓國女團BLACKPINK成員LISA、印度女星Priyanka Chopra Jonas的形象照也同步登場，4位女神齊力詮釋寶格麗最新一季的珠寶，千姿百態、各領風騷。

寶格麗代言人安海瑟薇的形象廣告選在羅馬近郊拍攝，充滿義式風情。（BVLGARI提供）
寶格麗代言人安海瑟薇的形象廣告選在羅馬近郊拍攝，充滿義式風情。（BVLGARI提供）

安海瑟薇與「世上最性感女星」Zendaya合作的廣告短片，是在羅馬近郊山上的城堡拍攝，從城堡可俯看整個羅馬市的城市美景，在夕陽西下天際一片火紅彤雲的陪襯下，天空灑落一片神奇花雨，十分唯美浪漫，也呼應Unexpected Wonders（出乎意料的奇蹟）的廣告主題，永恆之城的壯麗景觀和義式宮殿的奢華品味，完美呼應她們身上華美的寶格麗珠寶。

寶格麗代言人Zendaya被譽為世上最性感女星，佩戴頂級珠寶詮釋Unexpected Wonders的廣告主題。（BVLGARI提供）
寶格麗代言人Zendaya被譽為世上最性感女星，佩戴頂級珠寶詮釋Unexpected Wonders的廣告主題。（BVLGARI提供）

該形象廣告由奧斯卡金像獎得主Paolo Sorrentino執導，知名攝影師Dan Jackson與Chris Colls負責掌鏡，雙姝在廣告中佩戴寶格麗頂級珠寶，也詮釋Serpenti、B. zero1、Bulgari Bulgari與Divas’Dream等經典系列的珠寶與腕表，展現萬種風情。

韓國女團BLACKPINK成員LISA佩戴B.zero1和Divas’Dream，洋溢青春氣息。（BVLGARI提供）
韓國女團BLACKPINK成員LISA佩戴B.zero1和Divas’Dream，洋溢青春氣息。（BVLGARI提供）

同步釋出BLACKPINK成員LISA的形象照，則展現她個性叛逆的一面，LISA身穿黑白色系帥氣簡約的褲裝，佩戴B.zero1和Divas’Dream系列珠寶，充滿了活力，渾身洋溢青春氣息。明豔自信的印度女星Priyanka Chopra Jonas，則完美詮釋Serpenti靈蛇的神秘魅惑特質，舉足之間流露風姿綽約的性感。

寶格麗代言人印度女星Priyanka Chopra Jonas完美詮釋Serpenti靈蛇珠寶的神秘魅惑之美。（BVLGARI提供）
寶格麗代言人印度女星Priyanka Chopra Jonas完美詮釋Serpenti靈蛇珠寶的神秘魅惑之美。（BVLGARI提供）
寶格麗B.ZERO 1系列玫瑰金三環戒指，約13萬7600元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.ZERO 1系列玫瑰金三環戒指，約13萬7600元。（BVLGARI提供）
日前安海瑟薇走坎城紅毯，佩戴寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie地中海幻想藍寶石項鍊，主石是逾107克拉藍寶石。（BVLGARI提供）
日前安海瑟薇走坎城紅毯，佩戴寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie地中海幻想藍寶石項鍊，主石是逾107克拉藍寶石。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1系列玫瑰金鑽石手環，約38萬2300元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1系列玫瑰金鑽石手環，約38萬2300元。（BVLGARI提供）
寶格麗SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽項鍊，約141萬9000元。（BVLGARI提供）
寶格麗SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽項鍊，約141萬9000元。（BVLGARI提供）

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