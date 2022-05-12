南韓人氣女團BLACKPINK中的泰籍成員Lisa，出道以來就憑著甜美臉蛋、火辣身材加上精湛的舞技備受海內外粉絲的喜愛，尤其是她那張婉如洋娃娃般的精緻五官更被因此封為「人間芭比」。而近日前往巴黎參加時裝秀的她，也不忘趁著空檔四處旅遊，日前她便PO出海邊度假的照片，火辣的穿搭立即受到大批網友關注。

Lisa日前在個人IG上PO出多張黑白照，照片中只見她戴著棒球帽背對著鏡頭，身上則是疑似穿著兩截式的造型長裙，秀出完美的背部曲線。不久後，Lisa又PO出多張彩色照，大家才發現她身上所穿的黑色長裙不僅全身透視，依稀可以看見內搭的火辣小丁，背部及腰部還有三處挖空，使Lisa結實的背部曲線及性感的水蛇腰一覽無遺；站在沙灘上享受陽光照射的她，一雙大長腿及圓潤翹臀也若隱若現，十分性感，讓網友看到後忍不住留言大讚她的好身材，吸引超過800萬人按讚。

事實上，擁有167公分高挑身材的Lisa，除了經常透過社群媒體分享工作外，也時常分享獨特的穿搭品味及風格，使她人氣火速狂飆，也成為各大品牌青睞的時尚寵兒，IG吸引超過7740萬人追蹤。而近日Lisa飛到巴黎，便是為了她所代言的精品「CELINE」站台走秀，首次登上T台的她，穩健的台風也受到大批網友讚賞，紛紛留言「我的女神氣場實在太強了」、「媽呀！這比例真的是愛豆嗎？」、「不說我還真的以為是哪個模特兒」。