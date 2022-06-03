日前中央設中正紀念堂兒童疫苗接種站，台北市副市長蔡炳坤3日上午前往視察接種站及車來速運作情況，蔡炳坤表示，中央要設站可先跟地方討論，因北市已規畫校園接種，前兩日設站是錦上添花，會造成醫療人力浪費，如果是連假設站，就是雪中送炭，時機點很重要。

北市兒童疫苗接種狀況，蔡炳坤說明，截至2日統計，以學籍來看，14.３萬人中，1萬4000多人打莫德納，6萬多人接種BNT，合計施打7萬5000多人，比例約52.38％，家長讓還孩子打疫苗的比例中，莫德納占19％ ，BNT占81％。

蔡炳坤表示，中央日前設大型接種站沒先通知，產生2個問題，第一，北市已規畫校園接種，孩子習慣環境，老師在旁也能關心，如中央先通知，可討論先落實校園接種，有需要再設站，不至於浪費人力，第二，這兩日撞上校園接種，中正紀念堂打氣明顯減少。

蔡炳坤直言，昨日來接種，很多是附近縣市的人，因北市正在校園接種，可看出前兩日設接種站是錦上添花，造成醫護人力浪費，若從連假開始設站，因與校園接種時間錯開，就變成雪中送炭，關鍵在設站時間點。

至於何時考慮關閉接種站，蔡炳坤說明，三天連假仍維持服務，6日恢復上班課後一兩天內，再觀察使用人數，因接種站不是我們設的不敢決定，但接種狀況可供北榮參考，若需求不大建議關掉，別浪費醫護人力。

台北榮總副院長侯明志表示，接種站昨日有1026人預約，從經驗來看，預約到診率約7、8成，推估今日預約施打者有800人，也有現場排隊民眾，與預約人數差不多呈現各半，估計今日共1500人來接種。

在醫院人力調派上，侯明志指出，中正紀念堂大型接種站1日開打，北榮出動82位醫護人員，共369位來接種，第一天因不熟悉狀況，所以全員出動，但會機動調整，昨日撤掉一半人數，今日則有近60位醫護在現場幫忙，也會預排人力，若接種人數變多會再調派人手。