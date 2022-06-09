年底台北市長選舉，國民黨派出立委蔣萬安參選，民進黨方面，衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍都被視為可能人選，引發政壇關注。前民進黨立委郭正亮今(9日)直言，民進黨內某個派系根本不care陳時中會不會當選，他們真正care的是林佳龍會不會操盤台北市長選戰，因為林只要選北市，知名度一定會大漲，將會牽動2024總統大選布局；相對的，陳時中就算選上也跟2024無關。

郭正亮9日上台灣民眾黨經營的網路節目「民眾之聲」談及台北市長選舉，他表示，自己曾問過前國民黨副主席郝龍斌，「台北市長選舉最晚提名應該是什麼時候？」郝表示，要對市民有一定的尊重，最晚就是6月底。

主持人追問：「那不就剩沒幾天？」郭正亮續指，選台北市不管再怎麼樣，12個區還是要跑一下，市政議題宣傳、兩場市長辯論照常辦的話，若是拖到8月底提名，11月26日就要投票，只剩下3個月左右的時間，幾乎是不可能的事情。主持人驚訝反問：「民進黨要賭這麼大嗎？」

郭正亮強調，現在不是民進黨要不要賭這麼大，而是背後挺陳時中的集團要不要賭這麼大，這樣做的目的就是為了要排除林佳龍，因為他們認為，如果讓林佳龍有機會來操盤台北市選戰，不論當選與否，那林佳龍的勢力都會坐大，所以他們根本不是在看台北市這一局，也不care陳時中會不會當選，他們真正care的是林佳龍會不會操盤台北市長選戰，他們在意的是2024總統大選。

郭正亮總結表示，這次台北市長選戰，基本上就是「三腳督」了，若是由林佳龍操盤，挺陳時中的背後集團會顧忌林的知名度將在短時間內大漲，因為屆時選戰開打，台北市一定會是媒體焦點，而年底選戰選完，明年6月前，民進黨總統人選就要搞定，時間有多近，大家可以想一想，所以沒人在意陳時中會不會當選。

至於最不希望林佳龍參選的究竟是哪個派系，郭正亮直言：「就是新潮流嘛！所以nobody cares陳時中會不會當選，因為他跟2024無關。」