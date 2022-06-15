選不選高雄市長？楊志良回4字 驚爆最適合人選是「她」

國民黨高雄市長人選遲未出爐，國民黨籍的前衛生署長楊志良昨(14日)首度鬆口，若黨有需要，願意承擔參選。不過，他又自爆理想人選其實是無黨籍立委高金素梅。此話一出，引發網友關注，有人就認為「和我想的一樣」。

楊志良表示，孫文學總校長張亞中、國民黨智庫執行長柯志恩這幾個人都很棒，雖自己對國民黨有很多意見，但遵從黨制度，「其實我心目中最喜歡是高金素梅，希望高金素梅加入國民黨，並到高雄打敗現任市長陳其邁，這是我理想人選」。

至於到底選不選高雄？楊志良說，可考慮先遷戶籍到高雄，時間還來得及，「好多人跟我說，要我出來拚一下，所以我就出來拚一下。」不過當不當市長是其次，高雄市民的生命健康跟生活最重要。

對此有網友在相關影片底下留言表達看法，有人說「誰都好，總比現在高雄沒市長好」、「感覺國民黨真的沒人選了」、「對，就是高金素梅」、「支持高金」、「高金比較可能」、「我希望高金素梅能出來選」。