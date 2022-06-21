因應今年的地方公職人員九合一選舉查察工作，最高檢察署通令全國檢察機關須於6月底前儘速與轄區警調單位舉行「選舉查察期前策略會議」，台北地檢署將於22日邀集台北、新北市警局、調查局台北市、新北市調查處，針對北檢轄區的選舉情資交換研析，並擬定相關查察策略。

此外，最高檢為加強執行今年九合一選舉查察工作，預定7月初在內政部警政署禮堂舉行「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，會議由檢察總長邢泰釗主持，將邀集台灣高檢署檢察長張斗輝、警政署長陳家欽、調查局長王俊力及廉政署長莊榮松等首長，研商嚴防假訊息、境外勢力介入；並嚴防以加密虛擬貨幣、地下通匯、選舉賭盤等方式從事賄選情形。

台北地檢署因應今年11月26日舉行的地方公職人員九合一選舉，5月已成立查察賄選及暴力執行小組，並將於明天邀集轄區警調單位舉行「選舉查察期前策略會議」，交換選舉查察情資，並擬定查察及蒐證重點。

台北地檢署表示，年底九合一選舉，北檢有三項工作重點，分別是嚴查賄選及暴力；嚴防假訊息；嚴辦境外資金。北檢說，為防止境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，會加強清查可疑境外資金與選舉的關聯性。