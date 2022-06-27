民進黨嘉義市長人選呼之欲出 李俊俋呼聲高 16:002022/06/27 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3年前民進黨立委黨內民調，李俊俋落後王美惠。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年底嘉義市長選舉，國民黨已提名現任市長黃敏惠爭取連任，民進黨選將遲遲未定，但近來現任總統府副祕書長李俊俋的呼聲高，李俊俋今天對媒體回訊「都還在協調中，統一由中央黨部發布訊息」。 台南市藍綠選戰開打 藍議員怒控網路抹黑提告 傳藍營下周提名高雄市長人選 李四川突曬「喜鵲來訪」照 石斑魚被禁只能出1招 她痛批民進黨已騙7年：無能 #九合一選舉 #嘉義市 #李俊俋 #嘉市 #呼聲高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳朱立倫欽點參戰嘉義縣長 王育敏回應了 15:462022/06/26 政治 黃珊珊團隊「穿便服」跑行程 藍青年想起羅智強揪心了 08:102022/06/27 政治 長者多 嘉市縣確診致死率全台前5 04:102022/06/27 地方新聞 敬老金再戰！ 蔣萬安嗆柯文哲：拿舉債混淆視聽 14:552022/06/27 政治 桃竹雙提名林、沈首同框 林智堅喊「智慧連線 桃竹實現」 15:422022/06/27 政治 蔣萬安稱發敬老金別拿舉債混淆視聽 黃珊珊反擊了 15:482022/06/27 政治 網傳綠營提名名單「假的」 郭正亮：陳時中應沒錯 08:562022/06/27 政治 柯建銘讚沈慧虹 可逆轉勝 鄭文燦挺林智堅 打女婿牌 04:102022/06/27 政治要聞 兩大黨主席沒收黨內初選 他轟：政黨提名淪為殺戮戰場 13:142022/06/27 政治 蔣萬安在中廣開新節目「會端出實質牛肉」 15:362022/06/27 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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