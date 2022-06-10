年底選戰牽動2024總統大選，國民黨屆時將派誰出征引發關注。就讀警察大學時期，與新北市市長侯友宜為同班同學的國民黨立委葉毓蘭表示，黨主席朱立倫私下曾說過，2024一定要推出最強的選將，而且這個人「不必是他（朱）」。此說法引熱議，大批網友認為，政治瞬息萬變，未來的事現在都說不準。

葉毓蘭9日接受香港媒體《中評社》訪問，針對媒體人黃暐瀚7日在政論節目《鄉民大會》爆料，朱立倫私下跟很多人講過「不選2024」，黃更暗指朱2024朱要扶植侯友宜，葉直言，這事不必黃爆料，因為朱早就跟他們都提過類似的話了。

葉毓蘭指出，朱立倫跟他們不斷強調，2024一定要推出能贏的選將、最強的候選人，而且這個人「不必是他（指朱自己）」；朱很清楚知道，如果國民黨不能夠贏，那他無論當黨主席還是總統候選人都是假的。葉認為，朱自認是操盤手，所以為何處於非常弱勢領導的情況下，朱仍希望可繼續為2024備戰。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「政治瞬息萬變，2年後的事現在都無法預測」、「政治變化太大，現在的規畫不是以後的計畫」、「真的能未卜先知？」「知人知面不知心」、「我很認同這個說法」、「我是不太相信啦」、「民進黨坐看藍營內亂，笑死了」。