國民黨黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆藍營「桃園之亂」。羅智強昨日（9）與桃園當地多位議員一起行腳楊梅，至今已走216個里，並透露隔日將公布，桃園行腳完他下一個計畫是什麼，此臉書貼文迅速湧入約9000人按讚。羅今日早上7時揭曉答案，他的新計畫是要環島走1000公里，期盼走遍全台各個角落、每個人面前。

羅智強昨日在臉書發文表示，桃園13區516里，他已經走了6區共計216里，還剩300里就走完了516里；這516里之行，既是祈福之旅，也是向桃園的致敬之旅。羅並向一路同行的桃園市議員周玉琴、涂權吉、牛煦庭，以及無黨籍立委高金素梅致敬。

羅智強並透露，行腳途中有很多人關心，桃園行腳活動走完之後，他的下一個計畫是什麼？這個答案他則要賣個關子，將在隔天公布。此文迅速湧入約9000個讚、近300則留言，網友紛紛表示：「強哥體力真好，好驚人」、「真是超人的體能，戰力無窮」、「希望有更多藍營人士響應」、「看到團結的你們真好」。

對此，羅智強今日早上7時6分在臉書發文道，走完祈福桃園516里後，他想把祈福桃園的心意擴散為祈福台灣，他將從桃園出發，用2個月的時間，走路環島一圈，再回到桃園。羅強調：「我要環島走1000公里，走到大家的面前，走到台灣的各個角落，用我的一雙腿，走一條，感恩的路。」