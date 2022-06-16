年底新竹市長民進黨將派誰出戰，引發政壇關注。爭取代表民進黨參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝表示，他已在新竹深耕超過20年曾以最高票當選議員並連任多屆，更在這次新竹市長民調中勇奪冠軍。但近日在與總統蔡英文、民進黨立法院黨團總召柯建銘深談後，他理解總統對於整個北台灣提名的顧慮，他同意也接受，並尊重黨的布局與黨主席的決定，無論最後是否由他出征，他的主張都是「團結、勝選」。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，他在新竹深耕經營超過20年，曾經受市民眷顧高票當選議員並多次連任，他也曾面對選舉的抹黑質疑，但最後市民也多次以在所有市長候選人中的最高民調，重新給他肯定。

鄭宏輝指出，他始終將新竹市民放在心中最重要的位置，日夜思考規劃市，並屢屢獲得市長民調最高殊榮；然而，政治不是一人之任，而是眾人之事，他立誓服務新竹市民，思考的不只是個人，而是團隊的團結。近日蔡英文與他和柯建銘深談，言詞懇切，有對他長期經營與高民意的認同、肯定，同時他也理解蔡身為總統對整個北台灣桃竹提名的顧慮。

對此，鄭宏輝坦言：「新竹市長提名的問題，走到這裡，我同意也接受，尊重黨的布局、尊重小英主席的決定。」鄭強調，如果最後黨提名民調最高的他，他必全力以赴；但若黨基於北台灣整體布局的考量選擇其他人選，他也將完全尊重，盡心輔選。

針對民進黨新竹市長人選，鄭宏輝重申，從一開始宣布爭取參選以來，他的主張就是「團結、勝選」，故他也要呼籲所有支持民進黨與他的朋友們，一定要團結，「大家一起努力，守護新竹市的進步、守護新竹市民的幸福生活」。