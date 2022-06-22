直轄市之外的縣市長選舉，也是各黨交戰重點，若再仔細分析，其對於政黨日後發展，重要性一點都不輸直轄市長選舉。回顧前四次縣市長大戰，表面數字之下暗藏變局，也許更令人怵目驚心。

依中選會資料，自2005年至2018年的縣市長選舉，藍營成績並不差，除2014年被綠營佔逾大半江山，其它3次藍營可算輾壓綠營，尤其是上屆─2018年縣市長選舉，藍營幾乎把綠色塊逼到牆角了，堪稱其光榮戰役。

回顧當年

17年前的2005縣市長選舉共有23縣市上場。國民黨拿下14席，民進黨只獲6席；無黨籍、親民黨、新黨各擁1 席。藍營14席包括了未升格前的台北縣周錫瑋、桃園縣朱立倫、台中縣黃仲生、 台中市胡志強，及新竹縣鄭永金、新竹市林政則、苗栗縣劉政鴻、宜蘭縣呂國華、彰化縣卓伯源、南投縣李朝卿、花蓮縣謝深山、澎湖縣王乾發、基隆市許財利、嘉義市黃敏惠。

民進黨是由傳統「鐵粉區」的高雄縣楊秋興、台南市許添財、台南縣蘇煥智、嘉義縣陳明文、雲林縣蘇治芬、屏東縣曹啟鴻拿下勝績。

另3席則是台東縣吳俊立（無黨籍）、連江縣陳雪山（親民黨）、金門縣李炷烽（新黨）。

新星浮現

2014年縣市長選舉因部分縣市已合併升格，共有16縣市參戰。當年民進黨拿下9席、國民黨5席、無黨籍2席。以席次而言，民進黨超越國民黨；值得注意的則是，數位新人在此役嶄露頭角，現更已成政壇亮眼之星。如今回頭看，2014縣市長之戰後續影響不小。

民進黨當年「贏家」分別是：宜蘭縣林聰賢、彰化縣魏明谷、雲林縣 李進勇、嘉義縣張花冠、屏東縣潘孟安、澎湖縣陳光復、基隆市 林右昌、新竹市林智堅、嘉義市涂醒哲。其中有多少人已成綠營「男一」？外界一看即知。

國民黨的5席，包括：新竹縣邱鏡淳、苗栗縣徐耀昌、南投縣林明溱、臺東縣黃健庭、連江縣劉增應。當中也有今日政壇亮眼之星。另兩位無黨籍則是：花蓮縣傅崐萁、金門縣陳福海。

記憶猶新

2018年縣市長一戰，外界公認國民黨大勝而民進黨大敗，惟此趨勢牽動的後來發展，竟令許多人跌破眼鏡，更是印象深刻。

當年16縣市參戰，全由藍綠拿下，其中國民黨獲12席，分別是：宜蘭縣林姿妙、新竹縣楊文科、苗栗縣徐耀昌、彰化縣王惠美、南投縣林明溱、雲林縣張麗善、臺東縣饒慶鈴、花蓮縣徐榛蔚、澎湖縣賴峰偉、連江縣劉增應、金門縣楊鎮浯、嘉義市黃敏惠。此役不少女戰神興起，表現亮眼。

民進黨僅有4席：嘉義縣翁章梁、屏東縣潘孟安、基隆市林右昌、新竹市林智堅。

而2022年這一仗，又會如何呢？