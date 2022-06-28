新北市2歲染疫死亡幼童恩恩案延燒至今已兩個多月，衝擊新北市長侯友宜多個民調表現，隨著年底九合一選戰逐日逼近，民進黨也傳出有可能派出屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌、立委羅致政及吳秉叡等人選出戰新北市，根據最新網路聲量統計，雖然綠營這4位人選聲量都落後侯友宜，但好感度均遠在侯之上，引發討論。

今（28）日TPOC台灣議題研究中心公布資料，透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析近一個月以來，侯友宜、兩名民進黨任期屆滿的縣市首長潘孟安、林右昌、曾在2018年參與市長初選的羅致政、吳秉叡等5人的網路聲量。

從數據可以看到，侯友宜在5人之中，總聲量以18.3萬則居冠，超越第二名的潘孟安1.4萬則，但侯友宜的負面聲量也爆高，多達5.4萬則，好感度僅0.18，是這5人裡面最低的。

綠營4名潛在人選內，林右昌總聲量為8500多則、好感度1.61；潘孟安總聲量1.4萬則、好感度0.56；羅致政總聲量4200多則、好感度0.59；吳秉叡總聲量4800多則、好感度0.35。

TPOC台灣議題研究中心分析，雖然這4位綠營潛在人選的聲量都落後侯友宜，但好感度均遠在侯之上，其中林右昌更是第一，侯友宜原本「鐵漢」、「無敵神話」形象恐幻滅，面對5個月後的新北市長選舉，侯友宜恐怕不再是無人能敵，破口可能已經出現。