總統府發言人Kolas Yotaka今（28）日下午舉行「愛是一條線」新書發表會，分享她面對父親生病與死亡的過程，而她在會後接受媒體訪問時表示，若是民進黨願意徵召她出戰花蓮縣長，那她會接受，或是黨內有其他人選，她也會全力支持，不過最後還是要等選對會討論的結果。

可望被徵召參選花蓮縣長的總統府發言人Kolas Yotaka，28日舉行《愛是一條線》新書發表會，與來賓分享寫作歷程，以及對父親的深深思念。（范揚光攝）

Kolas的父親Yotaka去年10月30日過世，她在父親過世不久即陪同副總統賴清德在今年初出訪宏都拉斯，回國後因防疫被隔離14天。Kolas就利用這段隔離期，將淚水化成文字，寫成這本講親情、認同與土地，「想寫給全天下的兒子與女兒看的書」，書中紀錄了Kolas身為原住民的成長與學習愛人的過程，也把她父親生前所做的15首歌收錄其中。

Kolas Yotaka會後接受媒體訪問時表示，現在民進黨在花東是艱困選區，需要靠對的人、對的時間點，大家團結在一起，就可以拿下艱困選區，Kolas Yotaka也提及，若是黨願意徵召她，她也會願意出戰，現在這部分黨中央跟選對會會來宣布，而最重要的還是要改變花蓮的民主，她強調，民主、自由、清新的空氣非常重要，要有選擇不同的人的自由。