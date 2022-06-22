台北市政府發言人陳智菡昨臉書提及金廈大橋等言論，民進黨發言人謝佩芬今駁斥，蓋金廈大橋並非蔡英文和陳建仁的政見，盼曾任職媒體的陳發言人在評論他黨事務時，應先做功課和查證，不要無的放矢。

謝佩芬說，陳智菡所查到的新聞，是過去民進黨個別黨代表在全代會上的「提案」跟「發言」，並非是蔡英文主席的政見，而後金廈大橋亦未再被提出實質討論。

謝佩芬也指出，陳智菡在其臉書指稱，陳前副總統2016年1月到金門是以「時任副總統」身分進行輔選，但大家都知道陳前副總統是2016年5月20日才就任副總統，這是非常明顯和簡單的錯誤。

此外，謝佩芬也引述陳前副總統建仁（時為候選人）當時回答，「跨海大橋牽涉的是兩岸的議題，而兩岸任何問題，應該要在穩定、堅固的交流基礎下，再來談兩岸未來交流合作。」任何人只要透過搜尋引擎，都可以輕易了解當年新聞全貌。

謝佩芬表示，陳智菡是台北市政府發言人，卻急於為「民眾黨主席」的兩岸政策護航，陳智菡為護航柯主席，致使其角色錯亂，難不成又是民眾黨寄生台北市政府的最佳典範？