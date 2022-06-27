6個月至5歲幼兒，開放接種兩劑莫德納疫苗！蔡英文總統今天請家長們考慮帶孩子前往接種，一起守護我們的小小孩。近來，全國疫情已經逐步趨緩，她承諾，我們會持續做好防疫工作，穩健走向疫後正常生活。

蔡英文指出，這個月以來，第一劑疫苗涵蓋率已經超過九成，我們也要提升幼兒的疫苗保護力。指揮中心今天根據ACIP專家會議決議宣布，6個月至5歲幼兒，開放接種兩劑莫德納疫苗，兩劑間隔4至8週以上。

此外，針對5-11歲兒童，目前全國各地正進行第二劑疫苗接種作業，她說，ACIP也建議若兩劑打滿5個月(150天)後，可以接種第三劑，而18歲以上成人可以接種Novavax疫苗第一、二、三、四劑。

她也提醒大家，疫苗接種時間及作業，待指揮中心及地方衛生局安排，請爸爸媽媽可以考慮帶孩子前往接種，一起守護我們的小小孩。

蔡英文強調，7月1日起，政府第二輪免費提供0至6歲幼兒(2015／9／2(含)後出生者為限)5劑快篩試劑，家長也都可以至健保特約藥局及衛生所領取。近來，全國疫情已經逐步趨緩，我們會持續做好防疫工作，穩健走向疫後正常生活。