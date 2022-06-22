台北市府發言人陳智菡日前指「金廈大橋」是總統蔡英文與前副總統陳建仁的政見，民進黨發言人謝佩芬今（22）日回應，蓋金廈大橋並非蔡英文和陳建仁的政見，盼外界在評論他黨事務時，應先做功課和查證，不要無的放矢。藥師林士峰則挖出蔡英文10年前「將發動公投廢止ECFA」的承諾，開轟「民進黨再度次元切割」。

林士峰今日在臉書公布蔡英文2011年接受媒體訪問的畫面，當時蔡英文表示，如果馬政府執意簽署ECFA，一旦民進黨在2012年重新執政，就會發動公投廢止ECFA。結果民進黨執政後，也沒有廢止ECFA，讓林士峰笑翻直言，「民進黨再次次元切割過去所提政見。好啦，反正沒實現的政見，就不能說是政見，只是提議而已啦……跟執政後推動公投廢ECFA有87分像」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論。

網友紛紛留言表示，「我知道發言人會說，時空環境背景不同，當然不可同日而語」、「抗中保台的謊言，考驗台灣的智慧了」、「民進黨一直都在騙呀」、「這個叫睜眼說瞎話」、「歷史總留下痕跡」、「古往今來唯一一個靠騙來的政權」、「從前的民進黨不斷打臉今日的民進黨，頭腫到自己都腦霧」。