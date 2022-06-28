高雄市長陳其邁好整以暇備戰連任，國民黨預計29日提名智庫執行長柯志恩，但綠營及側翼今（28）日齊聲轟柯志恩昨上媒體專訪時，兩度口誤把衛武營講成「大」武營，高雄流行音樂中心講成「南部」音樂流行中心。對此，柯志恩反嗆，蔡英文總統也曾口誤喊「五星級副市長」，但綠營只會雙標，刻意放大解讀自己的口誤。

台灣基進高雄鳳山區議員參選人李雨蓁批評，柯志恩擔任立委期間是文化教育委員會委員，更曾擔任過召委，衛武營就是在她任內開幕的，「兩個高雄重要文化建設都口誤，連立委都不及格，作為市長參選人真的能提出好的市政嗎？如果只是又來亂一下的話，鳳山人是絕對無法接受的！」

民進黨高市議員參選人湯詠瑜、左營楠梓市議員參選人黃偵琳則狠酸，前有韓國瑜自導自演，後有柯志恩來高雄逢場作戲，國民黨的市長候選人沒有一個先做好功課再來選。

對此，柯志恩今受訪時表示，現在高雄天氣這麼炎熱，火氣不用那麼大，這次確實是口誤，以後會講的更精準一點，但基進及綠營可能壓力很大，必須跟著罵才能有票，「要蹭聲量，就讓你蹭聲量」。

柯志恩反問，蔡英文日前也口誤將新竹市長副市長沈慧虹念成「林慧虹」，隨後更稱是「五星旗副市長」，卻不見綠營去「修正」她，根本就是雙標；等到自己真的被徵召，再歡迎針對市政問題提出指教，畢竟大家都希望高雄更好，要有更建設性批判，而不要在這些地方做文章。