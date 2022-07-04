國民黨立委賴士葆。（資料照片）

國民黨立委賴士葆表示，柯志恩才剛接受徵召選高雄市長，網軍馬上重磅伺候，說她9年前在美國購置豪宅、又是酸爆陽光女孩的稱謂、還有化名的翁達瑞也迫不及待地出手攻擊她一稿兩投違背學術倫理。從這樣觀察柯志恩這隻母雞還是有點份量，所以側翼網軍立即發動攻擊抹黑，除了替她感到委屈，也要恭喜柯志恩至少還有被攻擊的份量。

賴士葆在臉書寫道，政府養網軍早已不是新聞，側翼拿錢辦事，平時就是躲在鍵盤後面南北出征攻擊批評政府的言論。選戰到了，更是化身為執政黨最倚重的特遣部隊，精準地針對特定的競選對手進行抄家滅族式的人身攻擊。柯志恩已經提告，不太容易就此以訟止謗，因為躲在鍵盤後面的黯黑部隊是最快速廉價的打擊部隊，尤其過去幾次選戰，社會都眼睜睜的看著檢調在選舉過程中也加入執政黨的選戰行列，更是讓人感到悲哀。

賴士葆強調，選戰壓力來自四面八方，然而最難敵擋的就是網軍、側翼、綠媒、檢調、民代甚至官員全部大集結，這樣上下一條龍的連番上陣聯合作戰，徹底展現全面執政的霸凌優勢，要將選戰對手置之死地的戲碼，是近來台灣選戰的SOP。在這樣資訊資源懸殊不對等的選戰中能夠勝過執政黨提名人選的就像歷經九死一生，只有身歷其境地當事人才能夠體會其中的艱辛與苦楚。