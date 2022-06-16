中央流行疫情指揮中心12日宣布，衛福部長兼指揮中心指揮官陳時中確診，引發外界熱議。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，陳若民調下降太多，影響到總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌的威望，恐將無法參選台北市長，但只要藍白不合，綠營「隨便派個人都能贏」，蔡又怎願讓給交通部前部長林佳龍？

施正鋒16日接受香港媒體《中評社》訪問表示，這次台北市長選戰，他看應該會是「三分天下」，民進黨因為是執政黨，在台北市得票再怎麼壞都有3成到3成5，選民沒有到含淚棄保的程度；只要藍白不合，民進黨可謂「隨便派個人都能贏」。

對此，施正鋒進一步指出，民進黨現在就是不希望有棄保發生，所以民進黨會看誰比較強，然後就去捧比較弱的那個，比方說一下捧黃珊珊、一下捧蔣萬安，讓民調「起起落落」的，這樣當三分天下時民進黨就有機會。

針對民進黨將派誰參選台北市長，施正鋒分析，陳時中近期民調忽然大降，若影響到蔡英文、蘇貞昌，那陳就要當擋箭牌，必須被換掉，但這時候要換給誰呢？過去能制衡新潮流的就是正國會，林佳龍身為正國會的代表人物，然現在蘇展現出降服與表忠，說不定在制衡新潮流方面，蔡還覺得蘇比較好用；民進黨在台北市再怎樣都有三分之一的實力，隨便派一個人都能上，蔡又為什麼要把坐大的機會送給林呢？