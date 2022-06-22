九合一選舉逼近，民進黨剩10縣市長尚未提名，六都部分僅剩雙北人選未定，傳出民進黨可能會在下周中常會徵召衛福部長陳時中參選台北市長，有知情人士表示此舉「機會很大」。民進黨發言人李妍慧今晚回應，相關報導係屬傳聞，選對會將加快腳步積極徵詢協調參選人，只要人選適當、時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名。

根據《聯合新聞網》報導指出，有知情人士點出，陳時中其實「惦惦吃三碗公」，不但積極拜訪北市相關團體，甚至連後援會都籌備完成，更在牙醫界人士的協助下，連競選辦公室都喬好了，其實就差在「正式宣布」；而陳時中防疫2年多，辛苦的防疫形象可讓他民調在7至8月時回升，因此若是依照過去台北市長選舉來看，陳時中如果爭取到4成選票，勝選機率會非常高。

該名人士也強調，雖說去年5月和今年6月疫情爆發失控，讓陳時中民調受挫，但身為英系大將的陳時中若參選台北市長，也會為民進黨形象加分。

但今日晚間民進黨發言人李妍慧表示，相關報導係屬傳聞，林錫耀祕書長今天下午接受訪問已經回應，目前民進黨在22縣市已完成12縣市的人選提名，最後10縣市包含金門、馬祖，也不見得每個縣市都會提名，選對會將加快腳步積極徵詢協調參選人，只要人選適當、時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名，沒有一定依照什麼樣的進度完成提名工作。