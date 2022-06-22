新竹市議員林耕仁。（資料照/邱立雅攝）

國民黨中常會22日通過提名徵召現任新竹市資深議員林耕仁（右二）參選新竹市長，與黨主席朱立倫（左二）、秘書長黃健庭（左一）、立委鄭正鈐（右一）及中常委一同加油。（王英豪攝）

年底選戰將至，國民黨中常會今（22）日通過徵召現任新竹市議員林耕仁參選新竹市市長。民進黨方面，新竹市也確定徵召新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長。

國民黨中常會今通過提名新竹市議員林耕仁參選年底新竹市長，黨主席朱立倫致詞時表示，這段時間努力黨內做了多次民調，林都穩健領先民進黨等其他可能參選人，所以決定提名，盼林接下來一步一腳印、腳踏實地，整合地方打贏選戰。

朱立倫說，林耕仁是國民黨資深、優秀、忠貞同志，擔任6屆新竹市議員，深耕基層，實力穩健；最佩服林在黨內前幾次新竹市長選舉沒有獲得提名，都欣然接受認真輔選。

朱立倫也讚許一度表態願意參選的立委鄭正鈐有風度，透露協調過程，鄭一直說黨需要全力以赴，但會以團結新竹市為重點，以黨的任務需求做最重要考量，當大家覺得林最適合，鄭馬上表達力挺，將來會持續在立法院配合黨團需求。

鄭正鈐則表示，中央有各方考量，中央把球丟給林耕仁，相信林也能接得很好。

林耕仁受訪時則感謝朱立倫、新竹市議長許修睿與新竹市議會黨團議員，感謝信任與期待，承諾將全力以赴為市民服務，一定要讓新竹市重回藍天，帶領新竹市走向更有競爭力與前景的未來。

對於提名過程紛擾，林耕仁說，不管主席或重要長官，都非常支持我，唯有贏回新竹才是最大目標。

外傳民眾黨可望提名立委高虹安參選新竹市長，讓新竹市長選舉也陷入三腳督。林耕仁表示，他長期在新竹跟市民走在一起、在新竹服務，不管對手執政優勢或空降人員，他都欣然面對，一定在這戰會贏回新竹市民的支持和肯定。

林耕仁說，新竹市國民黨基本盤強壯與團結，只要團結一定會贏回這一戰，在大家支持、認同下，一定會贏回新竹市。