年底選戰將至，國民黨中常會今（22）日通過徵召現任新竹市議員林耕仁參選新竹市市長。民進黨方面，新竹市也確定徵召新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長。
國民黨中常會今通過提名新竹市議員林耕仁參選年底新竹市長，黨主席朱立倫致詞時表示，這段時間努力黨內做了多次民調，林都穩健領先民進黨等其他可能參選人，所以決定提名，盼林接下來一步一腳印、腳踏實地，整合地方打贏選戰。
朱立倫說，林耕仁是國民黨資深、優秀、忠貞同志，擔任6屆新竹市議員，深耕基層，實力穩健；最佩服林在黨內前幾次新竹市長選舉沒有獲得提名，都欣然接受認真輔選。
朱立倫也讚許一度表態願意參選的立委鄭正鈐有風度，透露協調過程，鄭一直說黨需要全力以赴，但會以團結新竹市為重點，以黨的任務需求做最重要考量，當大家覺得林最適合，鄭馬上表達力挺，將來會持續在立法院配合黨團需求。
鄭正鈐則表示，中央有各方考量，中央把球丟給林耕仁，相信林也能接得很好。
林耕仁受訪時則感謝朱立倫、新竹市議長許修睿與新竹市議會黨團議員，感謝信任與期待，承諾將全力以赴為市民服務，一定要讓新竹市重回藍天，帶領新竹市走向更有競爭力與前景的未來。
對於提名過程紛擾，林耕仁說，不管主席或重要長官，都非常支持我，唯有贏回新竹才是最大目標。
外傳民眾黨可望提名立委高虹安參選新竹市長，讓新竹市長選舉也陷入三腳督。林耕仁表示，他長期在新竹跟市民走在一起、在新竹服務，不管對手執政優勢或空降人員，他都欣然面對，一定在這戰會贏回新竹市民的支持和肯定。
林耕仁說，新竹市國民黨基本盤強壯與團結，只要團結一定會贏回這一戰，在大家支持、認同下，一定會贏回新竹市。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。