國民黨桃園市長參選人張善政(中)28日赴中壢天晟醫院慰勞醫護人員辛勞。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政28日赴中壢天晟醫院慰勞醫護人員辛勞，針對日前快篩試劑接連傳出瑕疵問題，張說，任何醫療用品進口，衛福部則無旁貸一定要把關，沒有把關好民眾健康受到損害，這樣是非常不負責任的事情。另29日議長邱奕勝和他都要參加中壢慈惠堂活動，之後甚至有可能會和市長鄭文燦、林智堅短兵相接，他說碰到任何人都是自然的事，也要特別向邱感謝協助全代會商借場地一事。

張善政說，任何醫療用品進口，衛福部則無旁貸一定要把關，沒有把關好民眾健康受到損害，這樣是非常不負責任的事情，如果地方政府有施力的空間，如果中央做不好，地方政府也要把關把這件事做好。

另外，對於電價喊漲工業用電大戶甚至漲幅15％，張善政說，在民進黨政府能源結構錯置趨勢之下，民眾要有心理準備電費調漲不會到此為止，還會繼續調漲，所以呼籲民進黨政府趕快檢視能源結構配比，尤其是這次調漲大家不樂意看到也只能接受，要請民進黨政府責成台電公司，既然漲電費在電力設施品質上要維持好，如果說漲價了又一直停電，如何給民眾交代，尤其桃園有很多製造產業，禁不起停電，電費上漲利潤空間受到壓縮，原本薪資不高的勞工能夠調漲薪資幅度也就受到壓縮，這是不樂見的事情，民眾也不會接受又貴、又常常停電沒品質的電力供應。

對於29日他和邱奕勝都將參加中壢慈惠堂活動，傳出之後遶境活動也會與鄭文燦、林智堅短兵相接，張善政表示，到宮廟致意祈福是所有民眾都想做的事情，在那邊碰到任何人都是自然的事情，並不是短兵相接，有一天也可能與林智堅要做政策辯論，要把這件事看作非常自然的事情。他也說，明天活動會碰到邱議長，也會向他特別表達謝意前幾天他幫助國民黨全代會取得桃園市立體育場使用權，他和所有國民黨的朋友都非常感謝議長。