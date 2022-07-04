電音女神「姐姐」謝金燕六月23日晚間現身台北和平籃球館，為台灣職籃聯盟P.LEAGUE+總冠軍系列賽第3戰，擔任賽前表演嘉賓，不吝辣秀平坦小腹、逆天長腿，帶來長達10分鐘的勁歌熱舞的演出。CTWANT時報周刊直擊她在活動結束後，隨即和經紀人球球搭車離開活動會場，上車後謝金燕卻未直接返家，反而刻意安排中繼站，在巷弄內換搭另台車後，才逕行回到位於新店山區的住所，至於當晚台北富邦勇士隊，則在姐姐的助陣之下，以116比101，擊敗新竹街口攻城獅隊。

結束活動後謝金燕換了一件白色長T。（圖／本刊攝影組）

與工作人員寒暄後謝金燕搭上保母車離開。（圖／本刊攝影組）

約十多分鐘後，車子開到大安區巷弄內，經紀人球球提著袋子換開路邊停放著的白色箱型車，謝金燕也搭上車一路直奔新店。（圖／本刊攝影組）

6月23日晚間7點19分，剛為PLG職籃開場帶來組曲串燒表演的謝金燕，此時她已換穿白底橘字的長版寬鬆T恤，在經紀人球球陪同下，與工作人員寒暄道別後，一起搭乘福斯大T5保母車離開離開活動會場。雖然她兩手上的刺青圖案，比纖長的長腿還吸睛，但她事後也特別解釋，「姐沒有勇氣刺青，而且還這麼大片，只能用貼的過過癮。」10多分鐘後，車子開到大安區的巷弄內，經紀人球球忙著將一些袋子換到路邊停放著的白色箱型車上，而謝金燕也換搭該輛車子，接著便一路直奔新店方向行駛。

事後謝金燕也分享當天全身貼滿刺青貼紙的辣照。（圖／取自謝金燕臉書）

6月18日凌晨本刊也直擊結束電商活動的謝金燕現身停車場。（圖／本刊攝影組）

看到許多粉絲在等候，謝金燕親切地陪大家聊天。（圖／本刊攝影組）

早在18日零點19分，本刊也曾見到為購物網站年中慶擔任活動大使的謝金燕，於結束「618全民驚艷趴」直播節目工作後，和經紀人球球一同出現在停車場，已經在座車旁等候多時的粉絲立刻簇擁而上，電音女神則展現天后風範，親切地與粉絲聊天，經紀人球球則在一旁以手機拍攝紀錄。雖然已經是凌晨時分，但當晚氣溫依然炎熱，此時就有粉絲遞給她印有姐姐肖像的扇子扇風降溫，遇到淘氣的粉絲時，經紀人還會拿著扇子揮向男粉絲，互動既自然又不做作，看來彼此之間有一定的熟悉度。

當謝金燕在跟粉絲對話時，經紀人不忘捕捉下這一刻。（圖／本刊攝影組）

謝金燕拿起有著自己肖像的扇子仔細端詳。（圖／本刊攝影組）

聊了約十分鐘後謝金燕跟粉絲們揮手道別。（圖／本刊攝影組）

有趣的是，在聊天過程中，不知何故謝金燕開始蠕動身體，粉絲則開心地笑著；之後她又接過粉絲遞來的本本、邊看邊舞動。愉快的時間總是過得特別之快，約10分鐘後，眾人才揮手道別，謝金燕上車後粉絲目送離去。凌晨1點多，車子開進新店山區的別墅社區，但卻非先前俗稱的「天龍國之巔」青山鎮，看來近年來深居簡出的謝金燕，為了躲避狗仔哥哥的鏡頭，又再次搬了新家。

對外從未做過任何一場商業直播的謝金燕，近期在直播現場展現超高親和力，還貼心送出自己準備的演唱會限定口罩。（圖／蝦皮購物提供）

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