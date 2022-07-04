經濟部中部辦公室7月舉辦傳統市集「半價銅板購」行銷活動促進市場經濟，其中，花蓮市公有傳統市場包括重慶、中華及復興市場均加入行列，讓民眾以50元的價錢購入原價100元以上的商品。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

經濟部中部辦公室7月舉辦傳統市集「半價銅板購」行銷活動促進市場經濟，其中，花蓮市公有傳統市場包括重慶、中華及復興市場均加入行列，讓民眾以50元的價錢購入原價100元以上的商品。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情影響，消費者減少到傳統市場採購避免群聚，令攤商苦不堪言，經濟部中部辦公室為促進市場經濟，7月舉辦傳統市集「半價銅板購」行銷活動，其中，花蓮市公有傳統市場包括重慶、中華及復興市場均加入行列，讓民眾以50元的價錢購入原價100元以上的商品。

花蓮市公所市場管理所長邱信都表示，疫情最嚴重的時候，轄區市場人潮大約減少5成，攤商為衡量成本，不惜減少擺攤時間，生活相當辛苦。

經濟部為提升傳統市集商機，7月舉辦「銅板半價購」行銷活動，民眾每周三可以50元銅板，購買價值百元以上的商品，其中，花蓮市公有市場包含重慶市場、中華市場及復興市場等均響應該活動，希望能吸引民眾消費，增加攤商營收。

花蓮市公所表示，由於活動日在7月份的每個周三，也就是7月6日、7月13日、7月20日及7月27日，當天上午8點，民眾只要在有配合活動的3個市場消費，就可至兌換點以50元購買100元以上的優惠商品，且每個市場每周至少提供400份的商品讓消費者選購。

花蓮市公所也將各市場兌換點及商品種類列出，中華市場兌換點為魚區，商品有海鮮、雞蛋、蔬果、雜貨等；復興市場也是魚區，商品有乾料、海鮮、蔬果、肉品等；重慶市場則是中庭休憩區，商品有日用品、海鮮、蔬果、肉品、滷味小吃等。