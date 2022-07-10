疫情趨緩，觀旅局提醒手中仍持有「享住台中」千元住宿券的超級幸運兒，趕緊搭上中央悠遊國旅列車。（台中市政府提供）

疫情趨緩加上暑假到來，台中市各商圈及景點湧現人潮。（台中市政府提供）

暑假到來加上疫情趨緩，台中市各商圈及景點湧現人潮！中市觀旅局指出，適逢7月15日觀光局悠遊國旅補助上路，搭配台中市政府今年提出「GO！享住台中」千元住宿抵用券抽獎，好康秘笈大公開；手中仍持有「享住台中」千元住宿券的幸運兒，8月底前把握最高折抵2300元，超級好康大玩台中。

疫情重創總體觀光市場。觀旅局說，市府去年10月推出第一波創新體驗遊程，引進7000人次團客，今年初提出自由行「GO！享住台中」方案，從19萬名申請者中抽出1.5萬份千元住宿抵用券，不分平假日皆可使用，反應熱烈。

觀旅局指出，因先前疫情高原期影響出遊意願，現疫情漸趨緩和，該局提醒手中仍持有「享住台中」千元住宿券的超級幸運兒，趕緊搭上中央悠遊國旅列車，7月15日起至8月底止，享最高2300元住宿費折抵，可謂全台最好康。

觀旅局強調，台中振興方案一波接一波，7月中下旬將針對旅行社團體的「台中山海屯都安心玩」旅遊獎勵計畫，鎖定8人以上團體，提供申請每團每人1000元獎勵，將帶動商圈及觀光旅遊相關產業；後續將規畫旅宿加碼抽方案，還有機會抽中電動機車、智慧型手機等大獎。