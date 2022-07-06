鹽埔鄉公所宣布，因疫情蔓延2年多，今年染疫人數大幅增加，為減緩疫情對經濟的衝擊，並補貼鄉親健康照護負擔，經鹽埔鄉民代表會同意編列預算，公所將於七月中旬發放鄉民每人1000元振興經濟消費金，希望用小福利帶給鄉親下半年的好福氣。

公所表示，只要是2022年1月1日(含當日)以前戶籍已設置於鹽埔鄉，且於6月15日前仍設籍者（不含於發放日前死亡者），及新生兒於今年8月15日前登記戶籍於鹽埔鄉，且父母其中一人也是符合領取資格鄉親，都能領取消費金。

鹽埔鄉長呂家萱表示，鄉公所發放消費金的用意，除了刺激消費外，也希望補貼鄉親隔離或確診的照護負擔，讓民眾與商家的經濟壓力稍微舒緩，在代表會與鄉公所努力下，將有超過2萬4000人受惠。

公所已陸續發送消費金領取通知單到各家戶，預計於7月16、17日，7月23、24日，依排定時間至全鄉12村發放，鄉民可持身分證及印章，或簽委託書請代領人至各村指定地點領取；無法於指定日期領取者，可於7月25日至8月15日上班時間到鄉公所領取。

公所也呼籲，為減少群聚，建議同戶口委託1人代表領取消費金即可；而如有發燒、感冒、咳嗽等上呼吸道症狀者，盡量請人代領，或於7月25日後再前往鄉公所領取。