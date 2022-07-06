竹南鎮公所動工整建解編保安林地成為停車場。（謝明俊攝）

竹南鎮公所闢建新的大型車輛停車場，就位在崎頂海水浴場正對面。（謝明俊攝）

竹南鎮公所動工整建解編保安林地成為停車場，整地清理雜木卻恐遭林務局開罰。（謝明俊攝）

為了強化竹南鎮崎頂海水浴場及周邊景點觀光效益，竹南鎮公所向水保局爭取經費，在崎頂海水浴場前方林務局保安林地闢建新停車場，方便大型遊覽車停放，林務局從同意解編到公告，前後竟花了1年半，終於在今年6月11日完成解編手續，鎮公所通知廠商正式進場動工，但卻又遭林務局以濫伐林木為由，將對鎮公所開罰，好事多磨，讓鎮公所無奈。

竹南鎮崎頂海水浴場是國內目前僅存的幾個老牌海水浴場之一，過去，遊客要到崎頂海水浴場，多半靠搭火車到崎頂火車站，遊客透過火車運輸需求降低後，加上西濱快速道路通車，使得公路運輸的重要性大幅增加，尤其是崎頂海水浴場缺乏大型車輛停車場，為了要提振崎頂海水浴場吸引遊客到訪，竹南鎮長方進興因此才規畫新建大型車輛停車場，以方便團客進出。

月前，竹苗自行車道聯通工程完工，苗栗端的自行車道，就是從崎頂海水浴場入口前穿越而過，自行車道的貫通，可帶動單車遊客途經崎頂海水浴場一遊，浴場業者並引進自行車租賃業者，在浴場成立自行車租賃站，提供遊客直接開車前來換騎自行車，沿著濱海自行車道南北暢行，讓崎頂海水浴場成為重要的旅遊據點。

竹南鎮公所歷經多年向林務局爭取解編海水浴場入口處前方保安林地，以整建成大型車輛停車場，2020年9月間獲得林務局口頭同意後，結果一拖就是1年多，毫無進展，直到月前，立委陳超明召集林務局等單位開協調會，新竹林管處隨即在5月11日正式公告解編，6月11日正式完成解編法定程序。

竹南鎮公所因向水保局爭取經費整建停車場，有時程壓力，所以立即請得標廠商入場整地，由於停車場入口土地是林務局所有，非屬解編保安林，鎮公所已發文請求林務局同意撥用，但尚未核定，鎮公所因整地所需，將入口處部分雜樹林清除，卻引來新竹林管處官員到場稽查，認為鎮公所有濫伐林木之嫌，不排除將開單告發，讓鎮公所無奈。