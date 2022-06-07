竹南鎮公館里活動中心，位在狹小巷弄內，還只有20餘坪大小，竹南鎮公所向鐵路局承租閒置空地，近期終於傳出好消息，規畫設計圖也出爐，公所將自籌1500萬元經費，重新打造130多坪多功能活動中心，若順利招標，可望在1年內完工啟用。

竹南公館里位處中港溪東南岸，全里有427戶、1321人，目前舊有的公館里活動中心，雖為2層建築但在社區巷弄中，相當狹小壅擠，平時只能供40多位里民同時使用，且因為地點在巷弄間，無法停放汽車，機車也只能停放幾部，里民想辦活動都非常不便。

公館里長蔡豐漂多次接到里民陳情，向竹南鎮長方進興反映，方進興得知後蔡豐漂跟積極覓地興建活動中心，並在立委陳超明協助下，終於在2020年獲得鐵路局撥用314坪的閒置空地，該土地是因鐵路改道，而有騰出廣闊空間。

方進興表示，現有的活動中心已經啟用30多年，空間又相當狹小，因此想方設法來重建活動中心，鎮公所前年向鐵路局提報計畫並獲得同意，規畫設計圖目前已完成，並上網招標。

方進興說，未來將建置130坪的1樓式多功能活動中心，並設置有多功能活動空間、研習教室、無障礙廁所、哺乳室、廚房等設施，除室內有完善設施，戶外還有體健設施跟停車空間。

他提到，新建活動中心造價1千8百萬元，由鎮公所自籌，下個月若發包順利，1年內就能蓋好活動中心，讓里民有個完善又舒適的空間，來舉辦里民活動。