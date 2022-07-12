九族文化村「沖瘋水樂園」，清涼消暑。（九族提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村「沖瘋水樂園」，清涼消暑又刺激。（九族提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村配合交通部觀光局「悠遊國旅-3折遊樂園」專案，從7月15日起，中彰投鄉親平日入園門票下殺至3折，假日維持2人1000元優惠；育幼院院童平日入園，門票只要10元，請逕洽九族聯繫。

九族文化村經理黃瑞奇表示，設籍中彰投縣市的民眾，平日可以兒童票的3折購票只要210元，同享日月潭纜車百元加價購。

針對弱勢的育幼院院童，提供平日門票只要10元的優惠專案，如果有社團想要幫助院童暑假出遊，可以考慮該專案；另外，安親班、老人會等團體，也有不同的優惠，請聯繫九族業務部（049）2898835詢問優惠方案詳情。

黃瑞奇表示，不管是平日的國旅優惠，或是九族加碼的中彰投鄉親平日回饋，都必須上「悠遊國旅-3折遊樂園」的網站平台預約，取得優惠憑證，才能憑證享有優惠。但是，假日的2人1000元送纜車優惠是九族加碼，不必預約。

九族文化村「沖瘋水樂園」本周開放，提供國內首見8公尺高的挑戰型沖瘋彈飛道，加上滑水道和戲水池，清涼消暑又刺激。