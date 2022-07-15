為慶祝消費者熱烈響應台式美食，Uber Eats與超過一千兩百家商家夥伴，包含珍珠奶茶、小籠包、鹹酥雞、臭豆腐、雞排、滷肉飯、牛肉麵、肉圓、刈包、米糕等十大台灣美食，以及更多巷弄台味特色商家推出即日起至7月26日指定商品買一送一優惠，Uber Eats優饗或Uber雙享方案會員再獨享整單85折。

Uber Eats日前啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，舉辦台味爭霸全民票選活動已經突破1萬5千多票，珍珠奶茶居冠，小籠包緊追在後！Uber Eats「挺台灣美食之光前進世界」優惠活動為讓消費者有更豐富台味體驗，無論是夏天需要的茶飲、果汁系沁涼飲品，或是台味、古早味正餐、小吃，都可以在平台上隨點即送。

即日起至7月26日於 Uber Eats 活動商家訂購指定商品即享買一送一優惠活動，而Uber Eats 優饗或 Uber 雙享會員單筆消費滿350元可再享85折優惠，單筆最高折抵60元，每位會員限2次，只需在Uber Eats App輸入【優享加一】優惠序號並於指定活動商家消費滿 350元，即享會員專屬優惠，Uber Eats表示，優惠數量有限，送完為止。

「挺台灣美食之光前進世界」活動於社群上掀起一股台味潮，除了多位台灣之光響應，網路名人、YouTuber也紛紛站出來應援自己最愛的台灣美食，引發網友熱烈討論，網友更留言為自己喜愛的台味美食喊聲拉票，「我也挺珍珠奶茶！好喝！台灣之光！」、「在日本時，日本人的尬聊話題就是小籠包！」、「脆皮臭豆腐是我的最愛，泡菜一定要好吃！」、「奶雞！真的是台灣銅板小吃！一杯珍奶、一口雞排！滿足」。更有許多網友熱情分享老饕版、在地版吃法「外酥脆內多汁的花蓮玉里臭豆腐好吃」、「滷肉飯加魚鬆肉鬆超好吃」、「身為彰化人炸蒸肉圓都吃」、「焢肉飯要帶皮的，滷肉飯在台南要加胡椒粉」。

台味No.1爭霸投票戰況踴躍，「挺台灣美食之光前進世界活動網站顯示，目前投票量已破1萬5千多票，珍珠奶茶、小籠包、鹹酥雞霸居前三。其中，台灣羽球一姐「小戴」戴資穎全力支持的珍珠奶茶，展現超強「食」力，目前獲得超過6千票，以1千多票差距超越第二名小籠包。投票開放至7月20日止，每日都可投下自己的一票，也可以分享至Facebook或LINE，聲援心中的最佳在地美食代表。Uber Eats 預計於7月底，將民眾首選的台味美食華麗登上「美國紐約時代廣場」指標看板，讓國際社會關注台灣美食與文化，展現台灣飲食的多元魅力。