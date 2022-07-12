東勢鄉公所新建大樓意象圖。（雲林縣府提供）

流標10次的東勢鄉公所舊辦公大樓，因原物料價格上漲發包不出，工程款從1.1億元調整至1.8億元才完成決標發包，今（12日）由縣長張麗善等人持鏟動土，預計2023年竣工。

東勢鄉公所舊辦公大樓於1978年啟用，1999年921大地震時結構受損，多次維修仍有安全疑慮，加上不符現代辦公服務需求，東勢鄉公所於2019年爭取內政部補助9131萬元，加上縣府約2000萬補助，共1.1億元重建。

縣長張麗善在動土典禮上指出，東勢鄉公所行政大樓新建工程一波三折，2018年完成規畫，因舊監理站被列為文化資產不得拆除，在聽取各界意見後重新規畫，不料又遇上物價波動嚴重，東勢鄉公所自籌8000萬，歷經10次招標，預算上修至1.8億元才發包出。

張麗善說，東勢鄉雖是小鄉鎮，在鄉長林維戊、代表會主席陳昭源、前鄉長陳志揚的努力下，才能夠有財源重建行政大樓，她高度肯定也相當支持，希望未來鄉親也能感受到服務的熱情與效率。

鄉長林維戊表示，新辦公大樓為地下1樓、地上4樓，新大樓外觀將融入「白鵝展翅」的養鵝產業意象，凸顯東勢是全國養鵝重鎮，可望成為東勢鄉新地標。