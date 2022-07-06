台南市仁德區公所陳姓技工承辦路證核發及接管審核業務時，被檢舉曾向土木包工索取3萬元購買機車，還要求營造商支付5萬元安裝冷氣，甚至包商施工超時也索賄1萬元。但因案發後主動繳回犯罪所得9萬元，台南地方法院6日依貪汙罪判刑2年、褫奪公權1年，緩刑5年，並命繳納公庫15萬元。此案可上訴。

判決指出，陳男受雇擔任仁德區公所技工後，從2013年1月1日起至2019年2月18日止，負責協辦仁德區道路挖掘相關事務。不料，2017年3月間，他因有意更換新機車，先邀約與其業務有關的某土木包工工務經理，前往妻子開設的店內用餐時，藉機向對方表示欲購買新機車及希望代為處理購車費用，數天後蔡姓負責人即交付現金3萬元。

2018年3月間，陳有意在自家主臥室安裝冷氣，又向有業務往來的某營造公司黃姓負責人，要求代為處理安裝冷氣的費用，對方即請電器行到陳男住處安裝5萬元的冷氣機1台，費用則由黃男支付。

同年11月26日，陳男發現某土木包工業者施作承包的道路挖掘工程時，已超過路證核准的施工時間，即向該土木包工李姓總務人員表示，因施工逾時將裁罰，但可用錢來解決此事；李男為免受罰，同年12月28日私下交付1萬元。

陳男被檢舉後，坦承犯行不諱，並自動繳交全部犯罪所得9萬元，台南地院雖認定他犯貪汙罪共3罪，但考量已繳回全部犯罪所得，各處刑1年9月，均褫奪公權1年，合併應執行徒刑2年、褫奪公權1年，緩刑5年，並應向公庫支付15萬元。