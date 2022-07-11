佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准易服社會勞動，卻串通已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，一審判翁2年2月、楊1年10月，二審改判翁1年10月；楊1年6月、緩刑4年，應向公庫支付40萬元。台南高分檢檢察官林志峯認為，翁一再算計玩弄司法，二審量刑失當失衡且違反公平、比例與罪刑相當原則，已向最高法院提出上訴。

林志峯認為，翁茂鍾易服社會勞動的案件，係翁於11年前被高等法院合併判決1年徒刑的炒股案，該案翁聯手綽號「古董張」的張世傑、蔡漢凱炒作自家的佳和公司股票，前後2件炒股案，翁不法獲利6636萬多元。

林志峯指出，翁僅為私利、嚴重干擾股票市場正常交易，並因其炒作，不知造成多少股民成為最後1隻老鼠傾家蕩產，此案高院合併判刑1年已屬過輕，難以彰顯社會公平正義；但翁還不知悔改，竟利用不當人脈運作到佳和公司附近的官田所易服社會勞動。

不僅如此，翁茂鍾還誘使楊博賢在執行紀錄的公文書造假，除操弄股市造成股民財產損失，更在案件被發現後，持續玩弄司法、警政於股掌之間，犯罪手段卑劣不堪，違反義務數百倍於楊博賢，且我國司法因翁的操弄，使得司法公信迄今千瘡百孔，人民望司法而卻步，誤解司法專為權貴者開巧門。

林志峯強調，翁自以為聰明、一再算計玩弄司法，難認他是真心悔悟，犯後態度很差，但因先前炒股案未服的1年徒刑已罹於時效、無法執行，從國民法感情與社會公義而言，翁還欠其炒股拖累傾家蕩產的股民1個公道，二審不但未體察人民望治心切之情、未加重量刑，反而為翁減刑4個月，僅輕判1年10月，已明顯失衡，有違國民法律感情，因此提起上訴。