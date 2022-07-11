大陸前司法部長傅政華涉嫌受賄及徇私枉法案，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提出公訴。

檢察機關起訴指控傅政華利用擔任北京市公安局長、中央政法委委員及司法部長等職務上便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究刑事責任；傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知有罪的人故意包庇不使他受追訴，情節特別嚴重，應以徇私枉法罪追究刑事責任。傅一人犯數罪，應數罪並罰。

3月31日，中央紀委國家監委發布消息稱，傅政華涉嫌嚴重違紀違法被雙開。官方通報中首次披露多個細節，提到傅政華從未真正忠誠於中共黨和人民，參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私，在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一，長期違規領用和攜帶槍支等。

通報還提到，傅政華妄議中共中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響。這也是官方首次披露傅政華結交「政治騙子」。還曾在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害「黨的集中統一」。而「危害黨的集中統一」這樣的措辭，是首次出現在「老虎」的通報中。