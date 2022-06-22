台北市議會日前議會通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，恢復普發重陽禮金，台北市政府不滿提出覆議，失敗後再向行政院聲請函告無效，卻遭中央打槍「難認定違憲違法」，市長柯文哲揶揄，每個人都想當聖誕老公公，但問題是要有錢，副市長黃珊珊補充，日後將訂出發放級距，未來無論誰當市長都要依法辦理。

柯文哲晚間出席台北藝術中心開幕「士林藝饗券」記者會，對於政院回函內容，他先是驚呼「哇！這要找錢啊」，接著開酸藍綠兩黨，質疑國民黨和民進黨只在對付柯文哲時才會合作；他坦言，預算不是不能花，但他現在才在編概算，且明年預算很難編，主因是工程款因通膨增加20％以上，市府財務已相當困難。

不過該自治條例有提及地方政府可視財政狀況來做規畫，柯文哲則說，不過舉債發重陽敬老金也很奇怪，不過既然行政院這樣講，市府明天上午就會開會討論，「每個人都想當聖誕老公公，問題是要有錢。」

黃珊珊補充表示，該條例有授權市府訂定級距，由於目前正在著手編列概算，必須看預估的歲入、歲出狀況，因此現在無法做出明確說明，將來執行時須按照北市定出的級距依法處理，包括到什麼程度要發多少人，無論未來換哪位市長都要依法處理。

至於黃珊珊被質疑利用行程規避出席市議會「行政不中立」案，黃則說，議會如果按照正常程序議程通知，她當然會去，但今天行程早就排好，且禮拜三的臨時大會副市長不是一定要去，因此沒有規避的問題，昨天財建委員會是要求遞交書面報告，這些都有按時送到議員辦公室，「我們按照決議辦事。」