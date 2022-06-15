國民黨主席朱立倫訪美期間，在公開場合倡議其新的兩岸論述及路線，公開宣稱「親美反共」立場、「九二共識」是「沒有共識的共識」、「建設性模糊」概念政策訊號，同時，表明國民黨執政時與美國政府具抗日、反共的歷史共同記憶及情感，願支持及配合美國拜登政府實施印太戰略及政策，形同「美台關係」高於「兩岸關係」。朱立倫採取「親美反共」之對外及兩岸路線，模糊化「九二共識」是「九二會談的共識」，這樣新論述有其戰略性思考。

台灣社會對朱立倫兩岸政策闡述，各方見解不一。反對者認為，這無異是自我斷裂、悖離馬英九兩岸路線，甚至是國民黨歷任主席最為倒退兩岸路線；與民進黨兩岸路線趨同，從而喪失本身兩岸政策優勢，陷入自我邊緣化、缺乏主體性的政策「政策空白」。贊成者卻認為，這利於擺脫既有傳統框架束縛，著眼於解構長期民進黨標籤化、污名化的國民黨形象，致台灣社會誤認國民黨「親中賣台」，處處受壓制。

事實上，國民黨與民進黨在兩岸論述及路線趨同化、本土化及台灣化，反而是讓國民黨擺脫歷史框架束縛。顯示國民黨台灣化，破除民進黨對其係外來政黨的醜化、重新尋回台灣社會支持。

首先，國、民兩黨兩岸論述趨同，不是自朱立倫開始，而是李登輝執政開始已逐步吸納，兩黨具有差異性及相似性，但國民黨兩岸路線不會被質疑走上「台獨」。李登輝主政時期，提出「生命共同體」，相對於民進黨提出「命運共同體」；馬英九執政時期，提出中華民國是一個主權獨立的國家，台灣前途應該由全台灣的人民、依據中華民國憲法來決定。陳水扁、蔡英文執政也宣稱中華民國是主權獨立國家，台灣人民有權決定自己未來；至於陳水扁則提依據憲法處理對岸「一中問題」，蔡英文則宣稱「依據憲法及兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務」，兩黨也有諸多雷同之處。

然而，國民黨並無《公投台獨黨綱》、《正常國家決議文》，故朱立倫主張不會「變更現狀」，民進黨訴求則可能會「變更現狀」。國民黨強調中華民國是主獨立國家，民進黨依據《台灣前途決議文》承認依據憲法，中華民國是主權獨立國家。換言之，兩黨的兩岸路線在表述上確實有趨同化現象，但國民黨仍是隸屬「反對台獨、願意統一」政黨，民進黨則難以完全公開表述「反對台獨、贊成統一」。

其次，回顧朱立倫在競選主席期間的兩岸論述，其核心主張除回歸「九二共識」外，尚包括提出「親美和中」戰略、「九二共識、一中各表」、求同尊異；界定「兩岸關係不是國際關係」；強調兩岸社會交流，設置台商、台生服務處；恢復海峽論壇、國共論壇；倡議「朱習會」等等。朱立倫之兩岸政策表述，可謂是回歸傳統馬英九兩岸路線，兩岸政策本是國民黨治理長項及優勢。

但面對民進黨對國民黨兩岸路線「親中」之標籤化、邊緣化及污名化，朱固然沒有旗幟鮮明宣告其兩岸路線是「正藍旗」，但具打破僅有民進黨兩岸論述才係立基於「台灣本位」思考，不再憂譏畏讒擔心被質疑「小綠化」、「類民進黨化」。朱立倫提出「親美反共」路線，這與兩蔣、李登輝及馬英九主政時期，一樣堅持「親美」路線，同樣也支持參與「印太戰略」。「親美反共」可謂是兩蔣、李登輝主政的「兩岸路線」，接續兩蔣及李登輝的「反共」路線，破除國民黨長期被污名化為「賣台集團」。

最後，朱立倫倡議與民進黨相似兩岸政策語言，顯示朱主治下國民黨係以執政目標為重的務實政黨，沒有取得政權再美好國家願景猶如天邊晚霞。儘管也有反對觀點認為，這與朱立倫曾批判前主席江啟臣兩岸路線「小綠」何異？如何重啟兩岸對話及協商呢？既是「親美反共」是否仍需參與「海峽論壇」、「國共論壇」呢？陸方會召開「朱習會」嗎？此令人頗感疑慮。若朱立倫兩岸路線重新持續「綠化」，最終恐將「被邊緣化」；縱使取得兩岸論述的話語權及贏回執政權，也會陷入與民進黨一樣難以治理兩岸問題之困境。

朱立倫的兩岸路線是否可能陷入民進黨政策困境，尚不可得知，但卻能有效去除民進黨「標籤化」國民黨「親中賣台」質疑。在政治語言上，國民黨的兩岸路線似乎往民進黨靠攏，但對「九二共識」的澄清 ，並非是簡單回歸馬英九路線。本質上，國民黨並未跳脫「一中是中華民國」、「九二共識、一中各表」，或者是「求一中原則之同、存一中內涵之異」（求同存異、求同尊異）的政治正確。朱立倫在兩岸及外交路線表述上更具彈性，以取得政權為首要目標，呈現「戰略模糊」特性。

這顯示朱立倫試圖推動一項大戰略框架，旨在破除「民進黨魔咒」，掃除意識型態被步步進逼「抹紅」困境。試圖在台灣社會中爭取普遍民眾支持，展現其優異治理能力重獲選民信任，不再處處被攻擊處於挨打局面。換言之，朱立倫學會以民進黨對手為師，試圖突破民進黨綠色新黨國體制所建構意識型態型態牢籠。當民進黨表述歡迎國民黨兩岸論述調整時，民進黨已經失去「污名化」國民黨的攻擊藉口及力道。

總結而論，朱立倫正在調整國民黨兩岸論述及路線，具有「戰略性模糊」特性。在政策意識型態上，可區隔為「純粹型意識型態」及「實踐型意識型態」，前者是維持黨綱及政綱上政策依然沒有改變，例如政策核心堅持「九二共識」、「一中各表」；後者則是彈性表述為「沒有共識的共識」、「創造性模糊」（求同尊異），公開場合少談「九二共識」，強調兩岸應以「對話代替對抗」。

吊詭是，當大陸當局批判朱立倫路線越強烈時，國民黨越能擺脫「親中賣台」形象；而當「親美反共」路線一旦有效轉化成「親美保台」時，國民黨便能成功破除民進黨長期標籤化「賣台」形象，當國、民兩黨兩岸論述具有某種程度趨同性又有關鍵差異性時，民進黨喪失攻擊國民黨的藉口。如此，始能讓台灣民眾撥雲見日理性的思考，淡化「兩岸因素」在台灣選舉中影響作用，破除「大陸因素」是民進黨在選舉時「超級助選員」角色，2020年台灣大選時民意極為低迷的蔡英文總統，即是運用「抗中保台」路線重新激發選民支持。國民黨必須重新證成其為真正具有治理能力的政黨，始有可能返回執政舞台行列。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授）

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