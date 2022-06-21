年底的九合一選舉，藍綠白在各地的選將陸續出爐。但很遺憾的，國民黨似乎還沒習慣在野模式，除了立法院黨團及黨中央仍持續對民進黨執政進行強力監督外，甚少有候選人敢勇於對民進黨中央或地方的執政表現進行攻擊。

或許個別候選人忌憚看不見的1450，擔心無法應付排山倒海而來的網路攻勢，但整體國民黨候選人越是佛系的選戰策略，越是會稱民進黨的心、如民進黨的意。少了在野黨喚起民眾對執政成績的檢討，執政黨更可利用執政資源與優勢，輕鬆延續政權。

我國的選舉時程是中央與地方每四年輪流改選，每兩年間隔舉行。換言之，每一次的間隔選舉都可視為選民對執政黨的信任投票與下次大選的前哨戰。依此邏輯，朝野陣營都應利用定期改選的機會，好好喚起選民對過去兩年施政滿意與否的印象。因此執政黨傾全黨之力，每個代表黨參選的候選人莫不隱惡揚善，窮盡全力替黨宣揚政績、攻擊在野黨；反觀，身為最大在野黨的國民黨候選人卻是缺乏論述，甚至連發動議題攻擊的能力都乏善可陳，依舊堅信獨善其身的傳統選區經營之選舉策略，兩黨候選人素質高下立判。

殊不知，隨著社會型態變遷，傳統式的選區經營已無法接觸到年輕選民，派系影響力早已式微，空戰對選舉的影響力也遠大於陸戰。選對議題捉對廝殺才能吸引選民目光，候選人如果沒有掌握議題的能力，被選民淘汰也只是早晚的問題。

民意代表最基本的能力就是為民喉舌；即便是民選首長也應是苦民所苦。最近兩年國內也並非沒有值得喚起選民重新思考的選戰議題。諸如萊豬、核食、低薪高房價、疫苗採購、黑心快篩劑，甚至整個防疫政策等等，都有政治攻防、討論的空間。

國民黨不要忘記當前的政治局勢，除了執政黨外，還有另一個虎視眈眈，希望取國民黨而代之的民眾黨。如果國民黨候選人不懂得透過與執政黨議題攻防喚起選民注意，並適當與民眾黨進行選票區隔，不但錯失利用論述感動人民的機會，更無法彰顯自己有能力為民喉舌，自然也無法獲得選民認同。

民主的基石在於公平的選舉制度。人民透過定期與制度性的改選，對民選官員課以政治責任並賦予執政的正當性。但當在野黨候選人一再忘記在野黨應有的職責，所有人都寄望棄保、責任里配票或是母雞帶小雞的選票外溢效應而當選，其實就沒有資格怪罪選民創造出民選獨裁制度。

如今，民進黨的策略就是要透過1450壓低反對意見，國民黨若是害怕被1450攻擊而噤聲，民眾黨勢必趁勢而起，取代國民黨成為人民的新寄託。

（作者為立法委員國會辦公室主任）