中國大陸日前以檢出禁藥為由，全面禁止進口台灣石斑魚，而今（27）日電價費率審議委員會開會結果出爐，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價，但住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整，平均漲幅達8.4%。而《美麗島電子報》也公布6月藍綠兩黨最新的網路「好感度」，有46％的民眾對民進黨有好感，但國民黨卻只有25％，引發討論。

根據《美麗島電子報》今日曝光的「2022年6月國政民調」中可以看到，在整體來說，有9.3%的民眾對民進黨很有好感、有36.7%的民眾對民進黨有些好感；同時也有15.1%的民眾對民進黨很反感、有25.1%的民眾對民進黨有些反感，而未明確回答的民眾有13.7%。而國民黨部分則是有1.8%的民眾對國民黨很有好感、有23.2%的民眾對國民黨有些好感；同時也有20.1%的民眾對國民黨很反感、有38.3%的民眾對國民黨有些反感，未明確回答的有16.6%。

此外，該份民調同時也指出，民眾在6月時對執政的民進黨好感度而言，有46.0%對民進黨有好感，比上月增加3.0個百分點，有40.2%對民進黨反感，比上月減少4.0個百分點，未明確回答有13.7%；而對最大在野黨國民黨的好感度而言，有25.0%對國民黨有好感，比上月減少2.5個百分點；有58.4%對國民黨反感，比上月增加3.0個百分點，未明確回答有16.6%。