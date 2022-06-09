新北公共監測平台於雨季或颱風期間，即時掌握災情並提早因應。(新北市新聞局提供)

新北市新聞局自2018年起，結合境內13家有線電視系統業者，建置全國第一個公共服務監測平台，今年再增加40處監測點位建置，總計全市點位已達180處，利用有線電視業者既有網路系統進行遠端監測，於雨季或颱風期間，即時掌握災情並提早因應，保障民眾生命財產安全。

新聞局表示，「新北公共監測平台」由各有線電視業者本著回饋地方的信念共同建置，業者釋出耗資數億元鋪設的光纖網路，再投入數百萬架設紅外線監視器，運用數位化高科技傳輸，每年更提供專業的維修服務，遇狀況隨時進行搶修，讓這個監測平台成為新北市重要的防災系統之一，自2018年起至今，分階段架設監測點位，其範圍涵蓋全市29區，今年也趕在汛期前新增建置完成40個點位。

新聞局張愛晶局長表示，新北市幅員廣大，都會區、山區、北海岸等各地的風雨情況都有不同，瞬間豪大雨更容易有突發性災情發生。新北市13家有線電視業者多年來持續與市府合作，投注大量資源與設備維護技術，確保監測平台系統在大雨間仍能24小時正常運作，利用手機、平板等行動裝置可即時查看災害情形，將第一手資訊提供給市府、區公所及學校同仁做為防災參考，不僅有助於地區性災害的提早因應，也可提供停班、停課的判斷參考，有效保護民眾生命財產的安全。

張愛晶說，新北市有超過98萬有線電視訂戶，是全台灣最大的經營區。市府樂於與系統業者合作，透過有線電視的寬頻網路，運用於公共服務的城市治理，讓市民享受更優質的數位生活。